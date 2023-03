Nuovo allarme siccità, CIA Savona: “Subito un piano per l’estate”

Savona. Un nuovo allarme siccità continua a preoccupare le filiere agricole e le produzioni dell’agroalimentare e del settore enogastronomico del savonese.

Il presidente provinciale Cia Savona Sandro Gagliolo, che con la sua attività di olivicoltore ha conosciuto in prima persona le conseguenze provocate dalla siccità, è tornato in pressing per scongiurare nuove batoste per le coltivazioni, produzioni e aree agricole: “Attendiamo il nuovo decreto del governo così come le misure della Regione Liguria per affrontare il clima siccitoso, chi ha responsabilità di azione e gestione dei denari deve intervenire rapidamente, sia con risposte immediate su rete idrica e sistema irriguo quanto su progetti infrastrutturali di lungo periodo come vasche e invasi”.

