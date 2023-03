Podenzana Tresana Volley in cerca del primo successo nei playoff

Podenzana Tresana Volley cerca la prima vittoria nei playoff di Serie C ligure femminile di pallavolo (per la promozione in B2) dopo due sconfitte consecutive. Avversario in questo terzo incontro il Vasco Lanfranchi, unica squadra al momento dietro alla compagine lunigianese. Si gioca a Barbarasco nella serata di oggi, sabato 11 marzo, ore 21. Le altre gare in programma: Cogovalle Cogoleto-Admo Lavagna, Normac Genova-Celle Varazze, Vigo Albenga-Serteco Wonder Ge.

Proseguono anche i playout per la permanenza in C. Sempre oggi alle 18.00 la Futura Ceparana è impegnata in trasferta con Grafiche Amadeo Sanremo, mentre alle 19.30 al PalaBologna di Sarzana il Lunezia Volley affronta la Virtus Sestri Ponente.

