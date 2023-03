Provincia, Foscolo e Canepa (Lega): “Prima in mano al cdx, ora consegnata alla sinistra: capolavoro in negativo”

Savona. Sulla questione dell’assegnazione delle deleghe provinciali da parte del presidente Pierangelo Olivieri che ha visto “l’esclusione della Lega e di FdI da ogni possibile competenza” arriva la netta presa di posizione da parte del segretario provinciale del partito di Matteo Salvini, l’ex deputato Sara Foscolo.

“Prendiamo atto delle scelte del presidente Olivieri – afferma – La Lega resta coerente con il suo elettorato e con i suoi valori, il PD aveva dichiarato che non avrebbe mai potuto votare per un candidato presidente della Lega, di conseguenza la Lega non sarebbe mai entrata in una maggioranza dove la vice presidenza è stata data ad un tesserato del PD. La nostra sarà un’opposizione rigorosa ma costruttiva. Le numerose interrogazioni che hanno presentato in questi giorni i nostri consiglieri provinciali Roberto Molinaro e Alessandro Navone hanno raggiunto il risultato di sbloccare il preoccupante immobilismo della Provincia su questioni importantissime per il nostro comprensorio. Proseguiremo nel nostro lavoro dando voce alle istanze dei territori”.

