San Giuseppe e la tradizione della beneficenza: dal pozzo dei desideri all’impegno delle associazioni

Il bene deve essere visto. Questo sarà il messaggio che verrà lanciato nei giorni della fiera di San Giuseppe. La Spezia si prepara per queste giornate piene di colori e di gente, ma nei giorni scanditi da palloncini, dolcetti e acquisti ci sarà tanto spazio anche per la solidarietà e, appunto, il bene. Saranno almeno trenta le postazioni dedicate alle associazioni di volontariato e di beneficenza che saranno presenti, come sempre in Piazza Verdi. Tra queste anche “Mondo nuovo” che presenterà tutti i servizi resi disponibili da Caritas.

La beneficenza alla fiera di San Giuseppe non è mai mancata. Gli spezzini che hanno almeno 30 anni ricorderanno, ora con un po’ di nostalgia perché il tendone non è stato più montato dal 2014, l’altra fiera: quella dell’associazione San Vincenzo. Per i piccini era davvero un luogo magico scandito dalle corse del cavallino, ma soprattutto dal “Pozzo dei desideri”, alcuni lo chiamavano di “San Patrizio”. Il tendone occupava gran parte di Piazza Europa e al suo interno c’era la pesca di beneficenza con le sue inconfondibili ruote dove pescare i cartoncini e prendere qualche premio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com