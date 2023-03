‘Santa’: torna la Festa della Primavera, il programma

ll Comitato “Festa della Primavera” è lieto di annunciare la 57° Edizione della Festa della Primavera a Santa margherita Ligure dal 17 al 19 marzo 2023

La manifestazione, che si svolge con il patrocinio della Città Metropolitana di Genova, della Regione Liguria e patrocinio e contributo del Comune di Santa Margherita Ligure, avrà luogo dal 18 al 20 Marzo p.v.



.

Programma della Manifestazione

Venerdì 17 Marzo

Presso l’Auditorium Santa Margherita Ligure (ex Cinema Lux) Via della Vittoria 1 C

ore 20,30 – Cerimonia investitura “Priore della Festa della Primavera” alla sua 3° edizione – manifestazione, che ha lo scopo di legare sempre più tale evento alle radici storiche e culturali della nostra cittadina.

A seguire fino alle ore24,00 – serata danzante con Orchestra “Caravel”

