Solvente tossico nell’acquedotto di Taggia, le zone coinvolte a Sanremo

Sanremo. A seguito dell’inquinamento chimico rilevato nelle falde acquifere del comune di Taggia accertato stamani, sono stati effettuati campionamenti suppletivi anche sul nostro territorio, e in particolare su quelle zone che in parte attingono dalle falde acquifere inquinate del torrente Argentina a Taggia ( levante cittadino e primo entroterra). Le analisi, effettuate da Arpal e Asl, che sono state rese note poco fa al tavolo tecnico in Prefettura, hanno rilevato tracce di inquinamento da “Tricloropropano” anche sulle zone verificate.

Per questo motivo, a scopo cautelare è stata appena emessa ordinanza di divieto di consumo di acqua per solo uso alimentare per le seguenti zone :

Bussana (tutto l’abito)

Via delle Fonti

Strada Collette Beulle

Bussana Mare (Via al Mare)

