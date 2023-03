Una nuova sede per l’Associazioni d’Arma e il Cai

Si svolgerà il prossimo 17 marzo, venerdì, l’inaugurazione delle sede delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma dell’Istituto del Nastro Azzurro, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, degli Alpini, dei Bersaglieri e dei Paracadutisti, nonché del Club Alpino Italiano. “La cerimonia – si legge in una nota – si terrà alla Spezia in via Mario Pietro Beghi 21. Alle ore 09:45 è previsto l’afflusso degli ospiti e dei soci, alle ore 10:00 sono attese le Autorità invitate, alle ore 10:15 il Vescovo della diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato Luigi Ernesto Palletti procederà alla benedizione dei locali, a seguire brevi allocuzioni”.

