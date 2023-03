Ventimiglia, intervento del procuratore Lari su Maglio 3. Avvocato Bosio: «Non si banalizzino le argomentazioni dei giudici»

Ventimiglia. «Sono rimasto molto colpito dalle dichiarazioni del procuratore che ha usato parole molto dure nei confronti dei giudici che avevano assolto gli imputati nel processo Maglio 3. Non voglio entrare nel merito della questione, che conosco e che è molto complessa, e non sono neppure interessato ai processi mediatici, ma trovo ingiusto tale atteggiamento nei confronti di giudici seri e preparati che hanno compiuto quelle valutazioni».

A dichiararlo è l’avvocato Marco Bosio, tra i più noti penalisti in provincia di Imperia (e non solo), presidente della Camera Penale Imperia-Sanremo, nonché legale di molti degli imputati del processo Maglio 3, assolti in primo e secondo grado, con sentenze annullate dalla Cassazione, che ha chiesto un processo d’Appello bis a seguito del quale in nove sono stati condannati in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso.

