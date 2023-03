Acquedotto di Taggia inquinato, M5s attacca Rivieracqua: «Si faccia da parte, non è in grado di gestire la rete»

Taggia. «Nel Ponente ligure continua il dramma assurdo che interessa la rete idrica: dopo anni di perdite su tutta la rete per mancanza di manutenzione e investimenti mirati, dopo il recente scandalo dell’acqua salmastra dai rubinetti di Andora, ora persino quello intollerabile di un solvente cancerogeno rilevato nell’acquedotto comunale di Taggia. Francamente, a questo punto dopo anni di malagestione che pone l’infrastruttura tra le peggiori mai viste, non possiamo che invitare “Rivieracqua” a fare un passo indietro. Anzi due e ben distesi!».

Così, il deputato del M5s Roberto Traversi, che poi ricorda: «Come M5S abbiamo più volte portato la questione dell’acqua nel Ponente ligure nelle istituzioni regionali, nazionali ed europee. Anziché perdere tempo in boutade ironiche – penso ad esempio all’infelice battuta che fece il vicesindaco di Andora all’indomani della nostra interrogazione all’Ue sul caso dell’acqua salmastra – tutta la politica che amministra il Ponente si faccia sentire e valere nelle sedi opportune. L’acqua è un bene primario e non è accettabile che non sia garantita ai cittadini».

