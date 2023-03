Al Barontini nasce il circolo letterario “La cura di carta”

Al Nuovo Spazio Barontini lunedì 13 marzo alle ore 18,00 prende finalmente vita il Circolo Letterario “La cura di carta”. “Perché il nome La Cura di Carta? Perché quando leggiamo le esperienze degli altri ci sintonizziamo con loro e proviamo le loro emozioni e la nostra attenzione si sposta dal nostro problema per concentrarsi su quello che stiamo leggendo. Si prova la consapevolezza che un buon libro diventa come un “medicamento”, da qui la realizzazione di una “biblioteca dell’anima” e il nome del Circolo Letterario “ La cura di carta ” che sarà aperto a tutti con appuntamento fisso il lunedì dalle 18 alle 20. Avremo come ospiti a sorpresa autori, professionisti del settore e organizzeremo eventi letterari, artistici e musicali. Non saremo in grado di annoiarci!

Vi aspettiamo, con un piccolo rinfresco, per inaugurare il Circolo Letterario e rispondere a tutte le vostre domande lunedì 13 marzo alle ore 18 presso il Nuovo Spazio Barontini in Via Ronzano 1”.

Per info: FB La cura di carta – mail: lacuradicarta @gmail.com – Anna 3519719232

