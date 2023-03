Albisola, M5S: “Giovedì in consiglio comunale si discute della nostra mozione per ridurre la bolletta energetica”

Albisola Superiore. E’ stata presentata dal M5S di Albisola la mozione delle “Comunità energetiche rinnovabili” per ridurre la bolletta energetica. La discussione nel prossimo consiglio comunale del 16 marzo, all’Auditorium di via alla Massa.

“Viviamo un periodo storico nel quale è necessario valutare la strada che porta verso l’autoproduzione e l’autoconsumo energetico – afferma Stefania Scarone, capogruppo del M5S -. Con questa mozione si pone al centro del dibattito la creazione di forme innovative di aggregazione nel campo dell’energia, con potenziali vantaggi economici, ambientali e sociali per l’intera collettività.

Uno degli obiettivi previsti dall’Unione Europea è il raggiungimento del 32% di energia da fonti rinnovabili entro il prossimo decennio: le Comunità Energetiche Rinnovabili vanno proprio in questa direzione e il nostro Comune può avere un ruolo decisivo nel favorire la partecipazione di cittadini e aziende in questa nuova sfida”.

