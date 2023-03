Calcio/ La Samp ci prova ma non basta, la Juve trova i tre punti: è 4-2

Juventus: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic. All. Allegri

Sampdoria: Turk; Amione, Gunter, Nuytinck; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic, Leris; Gabbiadini. All. Stankovic

La Sampdoria gioca una buona partita ma non basta, finisce 4-2 per la Juventus: a segno Bremer, doppietta di Rabiot e Soule per i bianconeri, Augello e Djuricic per i blucerchiati. Stankovic lancia in porta al posto dell’infortunato Audero il giovane Turk mentre in attacco Gabbiadini supportato da Leris e Djuricic.

E’ subito la Sampdoria ad avere una ghiotta occasione per sbloccare la partita ma il tiro di Gabbiadini finisce fuori. Lo stesso attaccante calcia di potenza ma Perin para. Alla prima occasione la Juventus va in gol: all’11 corner di Kostic e Bremer di testa batte Turk. Al 25’ bianconeri ancora a segno, sempre di testa, con Rabiot su cross di Miretti. La Sampdoria da questo momento di sblocca mentalmente e in un minuto riporta la sfida sul 2-2: prima segna Augello di destro, poi Djuricic su cross di Zanoli. Prima della fine da registrare il giallo a Rincon per fallo su Danilo: ammonizione pesante in quanto il centrocampista era diffidato e salta la sfida contro il Verona.

