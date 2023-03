Caligo alle Cinque Terre, fuggi fuggi dei turisti dalla spiaggia di Monterosso

In pochi minuti l’orizzonte si è fatto cupo e una coltre di nebbia radente il mare ha invaso la costa di Monterosso e delle Cinque Terre poco dopo le 16 di questo pomeriggio. Il fenomeno, sempre più frequente nel corso degli ultimi anni, è giunto in corrispondenza del primo caldo primaverile e ha colto di sorpresa molti di coloro che avevano scelto la spiaggia di Monterosso per godersi il sole.

La caligo si verifica di solito durante la primavera per la concomitanza di condizioni molto particolari, come un anticiclone abbastanza forte, un mare ancora freddo e un debole vento da sud che viaggia al pelo della superficie dell’acqua e spinge la nebbia sulla costa.

