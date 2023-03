Centi su Facebook: “Prima di Spezia – Inter è stato letto un messaggio che trasuda ipocrisia governativa”

“Ieri sera, nella magica serata in cui lo Spezia ha battuto l’Inter al Picco, prima del minuto di raccoglimento, è stato letto il seguente messaggio, giunto da Roma direttamente dal Coni e dal suo presidente Malagò, che l’ha concordato con la presidente del Consiglio Meloni tramite il ministro dello Sport Abodi”. Lo ha scritto ieri sulla sua pagina Facebook il consigliere regionale della Lista Sansa Roberto Centi, commentando quanto accaduto la sera prima prima del fischio di inizio della partita Spezia – Inter.

Centi riporta il messaggio letto dallo speaker: “L’Italia onora la memoria delle 72 vittime del naufragio di Cutro con un minuto di silenzio, riflessione e preghiera da condividere attraverso la comunità sportiva, e si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari. Il Governo rinnova il suo massimo impegno per contrastare la tratta di esseri umani, tutelare la dignità delle persone e salvare vite umane”. Oggi vengo a sapere che negli altri campi non è stato e non sarà letto, evidentemente – afferma Centi – perché qualcuno ha saputo capire quanto questo testo trasudi ipocrisia governativa e che le squadre di calcio non devono essere usate per fare da megafono al governo di turno.