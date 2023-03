Chiavari: manifestazione per Andrea, “Poteva essere salvato”

A due mesi dalla tragica scomparsa, questa mattina è partita alle 11 in piazza Roma, a Chiavari, ed è proseguita fino al ponte della Maddalena la manifestazione per ricordare Andrea Demattei, il canoista quattordicenne di origini sestresi morto lo scorso gennaio nelle fredde acque dell’Entella, di fronte ai suoi compagni di squadra mentre si allenava. Un’iniziativa voluta dal Comitato che è stato costituito dai parenti, gli amici più stretti di Andrea per contribuire alla verità sulle cause e sulle responsabilità del decesso del giovanissimo sportivo del Tigullio.

Le dinamiche dell’incidente: nel pomeriggio del 12 gennaio a un tratto, superato il ponte della Maddalena, la canoa di Andrea si è schiantata contro un tronco d’albero. L’adolescente è rimasto incastrato sotto: il viso semisommerso; privo di sensi. Il primo a tentare si soccorrerlo è stato un 24enne del gruppo, ma i suoi sforzi sono vani. È sopraggiunta intanto l’automedica del 118 e i vigili del fuoco di Chiavari, che hanno la sede a poche decine di metri dal luogo dell’incidente, sono intervenuti in pochi minuti. Tuttavia per disincastrare il ragazzo è necessario l’intervento dei sommozzatori calati dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco da Genova. Il 118 ha compiuto più manovre (durate in tutto due ore) per restituire vita a quel corpo: incosciente, volto grigio. Sul posto anche la polizia urbana e i carabinieri. Le condizioni di Andrea sono tuttavia apparse da subito disperate. Trasferito con l’elicottero Grifo all’Istituto Gaslini, i medici ne dichiarano la morte dopo quattro giorni in rianimazione; la madre autorizza l’espianto degli organi.

