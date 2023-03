E’ lo Spezia di Nzola, sta diventando quello di Semplici. Ora è il momento della consacrazione dei nuovi

Venerdì pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Berardi e compagni, Leonardo Semplici cercherà di continuare nell’incantesimo sportivo che da un paio di settimane veleggia nel Golfo dei Poeti. La chicca di una vittoria insperata e certamente appoggiata dalla buona sorte che tante volte aveva voltato le spalle agli aquilotti in questa stagione, è un’iniezione di adrenalina ad un gruppo che aspettava da mesi una giornata di questo tipo. Ma non si possono non ricordare i due pareggi per precedenti che avevano permesso di galleggiare e di contenere il ritorno di un Verona che sta subendo un’involuzione figlia delle tante assenze, di una forma fisica complessiva in caduta libera e di quella necessità di vincere sempre o quasi che toglie tantissime energie nervose: d’altro canto il divario da colmare era enorme e l’Hellas ha dimostrato di essere squadra vera, pur indebolita dalle scelte di Setti e da una prima pessima parte di campionato. Detto questo, c’è ancora tutto da fare e Semplici, che di lotta salvezza se ne intende, sa bene di dover fare ancora molto per portare la barca in porto. Ecco perché venerdì sera non ha concesso alla squadra una mezza giornata libera in più, scegliendo di fare nella mattinata di sabato una seduta di scarico per poi dare l’appuntamento a tutti a lunedì mattina.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com