Elena Piccardo della scuola Mameli di Savona vince il concorso di disegno di Assonautica

Savona. Il concorso di disegno “Proteggiamo il mare” rivolto alla scuola primaria, organizzato da Assonautica provinciale di Savona e dedicato alla memoria di Simone Robotti è giunto ormai alla sesta edizione. Negli anni ha avuto un sempre maggiore apprezzamento ed una crescita costante, arrivando quest’anno a superare i 1200 partecipanti.

La selezione, per niente facile, ha portato alla premiazione di 82 bambini, 30 classi hanno ricevuto buoni acquisto per materiale didattico e sono stati assegnati altri premi e riconoscimenti speciali. Come ogni anno Assonautica premia le classi dei primi tre classificati con buoni acquisto rispettivamente di 300-200 e 100 euro. Per l’acquisto degli altri premi vengono raccolti fondi attraverso le liberalità dei sostenitori del concorso, sia aziende che privati, inoltre diversi artisti sostengono il concorso donando delle loro opere.

