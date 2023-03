Finge l’amore in chat per oltre due anni e poi la ricatta: truffa da 90mila euro per una donna ligure

Savona. Un inganno durato 2 anni e mezzo fatto di menzogne, ricatti psicologici e vere e proprie messe in scena, costato alla vittima più di 90mila euro e interrotto solamente grazie all’intervento dei carabinieri. Lei, una donna della Val Bormida, finita in un incubo dopo aver conosciuto su un sito internet d’incontri quello che le sembrava essere l’uomo dei suoi sogni: serio, piacente e intenzionato ad avere figli. I due cominciano a chattare e s’innamorano.

Ma le prime avvisaglie di qualcosa di anomalo sono arrivate al momento di conoscersi di persona: c’era sempre qualche problema che lo rendeva impossibile. Eppure, per la donna il legame con quell’uomo fantastico e che non perdeva occasione per dirle quanto desiderasse creare una famiglia con lei era più importante anche della vicinanza fisica, al punto d’indurla a prendersi a cuore i suoi problemi.

