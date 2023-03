La Canottieri Santo Stefano al Mare fa il pieno di primo posti alle regate genovesi per la qualifica regionale

Genova. Al via questo pomeriggio, 12 marzo, la prima selezione regionale Liguria, nel campo di regata di Genova Pra’, dove si sono confrontati 509 atleti. Le gare disputate oggi sono valevoli per le categorie under19, under17, under23 nelle specialità femminili e maschili del singolo, doppio e due senza, per partecipare al Primo Meeting Nazionale di Piediluco (Terni), che si terrà a fine mese.

Tra le 18 società che oggi hanno partecipato alle selezioni regionali della Liguria anche la Canottieri Santo Stefano al Mare, vera fucina di campioni del mondo, che vede ben 4 primi posti e altrettanti piazzamenti sul podio, con ben 3 qualificazioni:

