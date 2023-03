Lerici Sport vince e ritrova la vetta

Lerici Sport vince 8 a 6 con Rapallo alla piscina “A.Mori” della Spezia e oltre ai tre punti c’è anche il ritorno in vetta al girone 2 della Serie B maschile di pallanuoto. Il Marina di Carrara a Camogli ha infatti avuto la meglio sulla capolista Polisportiva Delta Roma, vincendo 11 a 8. Lerici Sport ora avanti con 26 punti, seguito da Polisportiva Delta a 24, quindi a quota 23 Marina di Carrara e Aragno Rivarolesi, che ha vinto in trasferta con gli Osimo Pirates. C’è poi Rapallo (16) in quinta posizione, la prima fuori dalla zona playoff; seguono Osimo Pirates (15), Libertas Rari Nantes Perugia (12), che ha perso a Genova con la San Giorgio (9); chiudono con 6 punti Sea Sub Modena e Rari Nantes Roma Vis Nova, che si sono affrontate in questa giornata, con il successo della squadra romana tra le mura amiche.

Qui il tabellino di Lerici Sport-Rapallo 8-6

