Quattordici anni fa il Palco della musica dei Giardini pubblici veniva riconsegnato alla città nella sua forma originaria, con vetri nuovi di zecca e una struttura rimessa praticamente a nuovo. Oggi parte dei vetri sono stati frantumati dal lancio dei sassi dei ragazzi che al pomeriggio bivaccano nella zona del boschetto, mentre un materasso fa bella mostra di sé, a testimoniare come il Palco della musica sia anche stato utilizzato come riparo di fortuna da parte di qualche senza tetto.

Nel 2009 l’intervento di ripristino venne sostenuto da Fondazione Carispezia, con una spesa di 1203mila euro e un mese di lavori. Un intervento svolto d’intesa con l’amministrazione comunale e con l’auspicio comune che la struttura potesse trovare una funzione che lo mantenesse vivo e curato. Se si escludono alcuni concerti o serate letterarie, però, il Palco della musica è lentamente scivolato sempre di più nel dimenticatoio, sino a essere addirittura chiuso con transenne per evitare che sia dimora di ulteriori bivacchi.

Uno dei simboli dell’epoca liberty della Spezia merita certamente di essere riportato al suo antico splendore, ma anche di trovare una funzione che lo sottragga a vandalismi e degrado.

L’articolo Materasso e transenne, Palco della musica vittima di degrado e vandalismo proviene da Citta della Spezia.

