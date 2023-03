Domenica prossima alle 16, nella chiesa di Monterosso, sarà celebrata una Messa di suffragio per don Alberto Zanini. Parroco di Vernazza appartenente al movimento di Comunione e liberazione, don Alberto morì tragicamente nel mese di marzo 1992. trentuno anni or sono, in un incidente di montagna durante un’escursione sulle Alpi Apuane, quando aveva solo trentasei anni. E’ sepolto nel cimitero di Monterosso, suo luogo natale. Di recente la sua figura è stata ricordata anche alla Spezia, al teatro civico, nel corso di una manifestazione per il centenario della nascita di don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e liberazione.

L’articolo Messa di suffragio per don Alberto Zanini proviene da Citta della Spezia.

