Dalla Rari Nantes Camogli

Bella prova d’esordio per Stradella e compagne. Le bianconere si impongono a Lerici per 7-3 giocando una bella pallanuoto giocando con autorità. Le bianconere partono un po’ contratte e chiudono la prima frazione sotto di una rete sbagliando tanto in attacco; nella seconda invece pareggia immediatamente Ilaria Adamo e Sessarego poi sale in cattedra con una doppietta arrivando così a metà match in vantaggio col risultato di 3-2.

» leggi tutto su www.levantenews.it