Progetto “Percorsi nel blu” promuove la citizen science al Liceo Mazzini

Si è concluso con un congresso studentesco il percorso formativo di alternanza scuola lavoro (PCTO) “Percorsi nel Blu” di un gruppo di 40 studenti delle classi 3F e 3H del Liceo Linguistico Mazzini della Spezia. Nella mattina di venerdì 10 Marzo, come in un vero e proprio congresso scientifico, i giovani relatori, supportati dal Dirigente Scolastico Cristina Spinucci e dalle docenti-tutors Teresa Scarano e Roberta Delleani, hanno presentato i risultati delle indagini scientifiche condotte, discutendo i loro posters e coinvolgendo un pubblico di circa 250 studenti e docenti del liceo. L’evento scientifico ha voluto promuovere la genuina testimonianza di un gruppo di studenti coinvolti in un’esperienza formativa ed orientante che li ha visti impegnati in una serie di attività di ricerca partecipata (citizen science) curate e promosse dal progetto Percorsi nel Blu, dell’istituto ISA2 della Spezia – Portovenere. Muniti di microscopi da campo, smartphone, strumenti di misura, vaschette con reticolato, guide di riconoscimento e protocolli operativi, i giovani student-scientists sono entrati a far parte di un piano di ricerca di citizen science finalizzato allo studio della distribuzione delle specie aliene all’interno del Golfo della Spezia. Il programma di ricerca, denominato “Animali fantastici e dove trovarli – Alien travel companies” è stato curato dalla Biologa Erika Mioni, docente ISA2 responsabile del progetto “Percorsi nel Blu”, che ha guidato gli studenti nell’apprendimento delle tecniche di monitoraggio e censimento visivo delle specie marine che caratterizzano gli habitat costieri artificiali. Il contributo degli studenti è stato indirizzato in particolare allo studio di due specie aliene, già segnalate nel golfo da Mioni come first record per le coste italiane (Favorinus ghanensis, 2020) e il Mar Ligure (Polycerella emertoni, 2021) e poi descritte in una pubblicazione all’interno della rivista accademica Diversity, Special Issue Systematic and Evolution of Gastropods, nel 2022. Questi appuntamenti scientifici hanno lasciato un segno nel percorso di crescita di questi ragazzi, dal momento che la maggior parte di loro continua a dare il proprio contributo volontario in occasione dei BIOBlitz di monitoraggio e pulizia delle spiagge, promossi dal progetto Percorsi nel Blu con il supporto di una partnership di enti, istituzioni ed associazioni del territorio.

L’articolo Progetto “Percorsi nel blu” promuove la citizen science al Liceo Mazzini proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com