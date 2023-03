Quale futuro per la Rsa Mazzini? Falugiani e Frau chiedono chiarezza all’amministrazione e ad Asl 5

I consiglieri comunali del Partito democratico Dino Falugiani e Andrea Frau chiedono un aggiornamento sui tempi di riapertura della Rsa Mazzini, indisponibile, in parte o totalmente, da ormai tre anni

I due esponenti dem hanno presentato un question time al quale l’amministrazione comunale risponderà nel corso della seduta di Consiglio comunale in programma nella serata di domani, lunedì 13 marzo.

“Nonostante le rassicurazioni dell’assessore Guerri, la Rsa Mazzini – rilevano Falugiani e Frau – è tuttora non utilizzata per il prosieguo delle cure dei pazienti non acuti, dimissibili dagli stabilimenti ospedalieri dell’Asl 5, con conseguente disagio per i cittadini, pur sussistendo un contratto di locazione con la Coopselios, peraltro prossimo alla scadenza”.

Appreso che nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo nella struttura da parte di Comune e Asl 5 i due consiglieri chiedono “quali siano le intenzioni dell’amministrazione stessa e dell’Asl 5 a riguardo e se vi siano dei progetti di ristrutturazione per il suo utilizzo quale Rsa o progetti diversi finalizzati ad un diverso uso”.

