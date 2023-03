Regione Liguria, in arrivo 9 milioni di euro per la formazione di figure professionali

Imperia. Più opportunità di lavoro per i liguri, grazie ai 9 milioni di curo del Fondo Sociale Europeo Plus, stanziati da Regione Liguria per due bandi: “Formare per occupare” e Match Point 2.

Il primo offre una grande opportunità alle aziende del nostro territorio per trovare e formare personale qualificato da assumere. Questa misura, infatti, è finalizzata a agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro perché in grado di soddisfare sia le aspettative dei disoccupati che vogliono entrare o rientrare nel mondo del lavoro, sia delle imprese che vogliono riempire vuoti d’organico assumendo personale qualificato migliorando la propria competitività. Il bando è a sportello con vincolo occupazionale e destinato a finanziare percorsi di formazione per disoccupati, completamente gratuiti per l’utenza. Almeno il 60% degli allievi che completano il percorso formativo dovranno essere assunti alla fine del corso.

