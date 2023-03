Sampdoria, nulla di nuovo: sul campo lotta ma brucia non poter contare sul miglior talento

La Sampdoria conferma di avere un’anima e di non essersi arresa all’idea di una salvezza ormai quasi irraggiungibile: sono dodici i punti dallo Spezia quartultimo. Se a questo sforzo tattico e di abnegazione si fosse abbinata anche un po’ di qualità in più, forse la squadra non sarebbe all’ultimo posto in classifica. L’amaro in bocca viene nel vedere un giocatore come Sabiri in panchina per novanta minuti, la cui situazione è “prodotto” della cattiva gestione societaria che ha fatto piombare la Samp in una crisi che pare lungi dall’essere risolta.

Contro la Juventus formato “turnover”, c’era il rischio di un tracollo dopo le due zuccate vincenti di Bremer e Rabiot. La squadra di Stankovic ha però rialzato la testa sfruttando le defaillance bianconere pareggiando i conti con Augello e Djuricic e chiudendo in crescita il primo tempo. Tuttavia, nella ripresa la squadra pur giocando una partita attenta si è dovuta arrendere alla forza superiore della Juventus, andata in goal due volte e sbagliando un rigore per il 4 a 2 finale.

