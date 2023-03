Sblocco delle liste d’attesa per il Fondo della non autosufficienza, soddisfatti i totiani spezzini

“Accogliamo con enorme soddisfazione il finanziamento da parte di Regione Liguria per lo sblocco delle liste d’attesa per il Fondo della Non Autosufficienza. In questo modo 153 persone allle quali è stata riconosciuta una gravissima disabilità, circa una 30inta delle quali residenti in Asl 5, potranno accedere al fondo. Il finanziamento garantisce inoltre la continuità dei progetti personalizzati per chi ha avuto la misura negli anni precedenti.

È una notizia che possiamo leggere con ottimismo e come un vero segnale concreto a favore di percorsi specifici per i soggetti più deboli del nostro territorio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com