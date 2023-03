Serie D, il Sestri Levante non si ferma: battuto di misura il Chieri

Vince ancora il Sestri Levante. Tra le mura amiche del “Sivori” la formazione rossoblù ha battuto 2 a 1 il Chieri, club che naviga al centro della classifica di Serie D e presieduto dall’ex portiere del Chievo Verona Stefano Sorrentino. Il successo consente a Pane e compagni di mantenere 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la Sanremese, a sette giornate dal termine.

Il primo tempo si è chiuso con i corsari in vantaggio grazie al calcio di rigore realizzato da Candiano al 27esimo. In apertura di ripresa, i piemontesi hanno pareggiato i conti con Bellocchio. Al 64esimo, Marquez ha siglato un goal pesantissimo in chiave promozione.

