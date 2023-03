Sette giorni di spensieratezza in riva al Golfo, quando Carducci alloggiò al Croce di Malta

Abbiamo detto di alcune lettere, sconosciute alla Spezia, inviate da Luigi Bonati, oste con nome d’arte Gigio, a Giovanni Pascoli che, segno di un’amicizia profonda, declinava il nickname in un affettuoso Gigiotto. Una lettera ci rivela un nuovo particolare sulla visita, chiacchieratissima, di Giosuè Carducci che fece tappa da queste parti con la giovine poetessa Annie Vivanti. Arrivati lunedì 24 marzo 1890 si fermano al nuovo Croce di Malta che stava nel viale Mazzini. Penso avessero camere separate in omaggio al perbenismo del tempo, ma si fanno vedere sempre insieme: ai

tanti incontri che omaggiano il poeta, alla visita in Arsenale, quando si ritrovano con Severino e gli altri a libare con il dolce licore che Gigio mesce.

Sette giorni di spensieratezza, poi Giosuè parte per Roma dove arriva il 31. Subito scrive alla moglie per informarla del viaggio e dirle che s’è fermato a Pietrasanta. Nell’aprile del 1907 Gigio scrive a Pascoli che si trova a Pietrasanta e gli racconta di quando lui e Annie, ecco la novità, avevano accompagnato il Poeta nel suo trasferimento verso la Capitale. Fermarsi a Pietrasanta, dunque, non fu improvvisata ma sosta programmata. Poi il Poeta avrebbe proseguito da solo e Gigio, ecco perché parte con la coppia, avrebbe riaccompagnato alla Spezia la donna che era sconveniente far viaggiare da sola. Anche se, va detto, era abbastanza navigata e gli importuni avrebbe saputo tenerli a bada anche senza chaperon.

