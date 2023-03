Soccer Borghetto, Marco Carparelli: “Ho bisogno della squadra e la squadra di me. Squalifica? Scambio di persona”

Borghetto. In settimana, Marco Carparelli aveva annunciato l’addio al calcio in caso di squalifica attraverso un post su Facebook. La squalifica si è materializzata, ma l’ex attaccante del Genoa era presente oggi al derby contro il Pietra Ligure per stare vicino alla squadra. Non ha voluto esprimersi sul suo futuro ma una frase lascia speranze: “Io ho bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di me”. Carparelli ha poi spiegato nei dettagli la ragione della squalifica rimediata contro la Sampierdarenese, raccontando di come l’arbitro abbia sbagliato assegnandogli un giallo che aveva sventolato a un suo compagno.

Prima di tutto, ha voluto spendere qualche parola per i suoi compagni di squadra dopo l’amara sconfitta di oggi: “La partita è stata molto equilibrata, il primo tempo è da assegnare al Pietra, il secondo a noi. Peccato per la sconfitta, se avessimo sfruttato meglio qualche occasione sarebbe potuto arrivare il gol. Non c’è da colpevolizzare nessuno, i gol si possono sbagliare. Complimenti alla squadra per il secondo tempo disputato: hanno lottato e ci hanno creduto fino alla fine. La squadra ha bisogno di me e io di loro, è stato un peccato non essere stato in campo oggi“.

