Solvente nell’acquedotto comunale: acqua vietata nel ponente ligure

Liguria. Il sindaco di Arma di Taggia Mario Conio ha vietato l’utilizzo dell’acqua a uso alimentare, igienico e per qualsiasi altro scopo per un possibile inquinamento da solvente 1,2,3-tricoloropopano, che interessa l’acquedotto. La segnalazione è giunta verso le 12 i sabato 12 marzo.

“Sono in corso verifiche da parte degli enti competenti – spiega il primo cittadino – per comprendere la reale entità del fenomeno e se sia coinvolta l’intera rete idrica comunale” Nel frattempo, Rivieracqua il gestore unico del ciclo integrato delle acque in provincia di Imperia, di concerto con il Comune, sta attrezzando due autobotti, una per Taggia, in piazza 4 Novembre e una ad Arma, presso villa Boselli, per fornire acqua potabile alla cittadinanza.

