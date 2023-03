Acquedotto contaminato da solvente nel ponente ligure, ridotto il divieto di uso dell’acqua

Taggia. A seguito delle analisi e dei riscontri ricevuti dagli enti competenti pochi minuti fa, a Taggia, dove da sabato mattina è in vigore il divieto assoluto di utilizzo dell’acqua per fini alimentari, anche previa bollitura, si riducono le aree soggette a restrizioni a causa dell’inquinamento da 1,2,3-Tricloropropano. A comunicarlo è il sindaco della città Mario Conio, come riporta Riviera24.

A breve verrà emanata una nuova ordinanza che prolungherà il divieto all’uso dell’acqua di rubinetto su tutta la porzione di territorio posta a valle del cimitero comunale (tutta Arma), oltre alle seguenti regioni: Regione Periane. Regione Colli, Regione Sorini, Regione Batexe, Regione Sette Monti, Regione Corneo, Regione Beuzi.

