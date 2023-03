Al via l’asta di Stelle nello Sport: c’è anche la maglia autografata di Nzola

Seconda sessione per l’asta benefica delle “Stelle nello Sport” con altri sette cimeli che sono “battuti” su Memorabid con l’obiettivo di fornire massimo sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti, da quasi 40 anni impegnata a Genova nell’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice.

Su www.memorabid.com/stellenellosport si rinnova lo speciale derby tra storici capitani rossoblucerchiati. Fabio Quagliarella e Mimmo Criscito: le loro maglie autografate, ancora una volta, saranno preziose per la causa di Stelle nello Sport a beneficio del prof. Henriquet e del suo team di “angeli”. In campo anche due stelle di Spezia e Virtus Entella. Sono già 12 i gol segnati nella stagione 2022/2023 da M’Bala Nzola: è un punti di riferimento importante per lo Spezia Calcio, alla ricerca della sua terza salvezza consecutiva in serie A. L’asta per la sua maglia è qui.

