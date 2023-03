Loano. Intervento questa sera dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure per un’ape in fiamme in viale Silvio Amico a Loano. L’allarme è scattato intorno alle 21:20, quando il mezzo parcheggiato a bordo strada ha iniziato a prendere fuoco sprigionando fumo nella zona.

Immediata la chiamati ai pompieri che in breve tempo sono intervenuti sul posto e hanno domato il rogo. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Fortunatamente, non si registrano feriti.

» leggi tutto su www.ivg.it