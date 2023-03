Calcio, Pietra Ligure. Pisano ritrova i tre punti: “Il traguardo è vicino”

Borghetto. Ritorno alla vittoria dopo 2 pareggi consecutivi contro il Soccer Borghetto. La squadra biancoceleste di Mario Pisano si è imposta di misura contro un tenace Soccer, reo solamente di aver abbassato la guardia nei primi frangenti di gara, dove Dominici ha trovato il gol e Insolito ha potuto spaventare più volte la difesa avversaria con tiri a fil di linea di porta e due pali.

Vittoria cruciale per l’attuale andamento del campionato: “Siamo partiti benissimo, sapevamo anche che non sarebbe stato facile. Loro sono una buona squadra, conosco alcuni ragazzi siccome ne ho allenato qualcuno. Il nostro primo tempo è stato ottimo, ma dovevamo concretizzare di più per non rischiare poi nel secondo. Con qualche indisponibile, oggi era difficile fare alcune rotazioni, ma non bisogna calare dal sessantesimo in poi. Il manto del campo rendeva anche il nostro gioco difficile, abbiamo optato per un gioco basato su rimesse lunghe laterali, il nostro gol arriva proprio da lì. E’ anche un po’ nell’inerzia della partita soffrire, ma tolte poche occasioni i nostri difensori sono stati molto bravi a difendere l’ordinario. Questa squadra ha subito solamente 2 gol negli ultimi 10 incontri, stiamo superando momenti difficili e responsabilizzando i nostri giocatori. Complimenti anche al Soccer, è un’ottima squadra“.

