Calcio, Taggia. Biolzi promuove i suoi: “Tenuto testa alla prima in classifica. Ora torno a tifare Albenga”

Albenga. Tornare all’Annibale Riva è sempre un’emozione particolare per Andrea Biolzi e ieri lo si percepiva con i tanti saluti dalla tribuna. In fondo la promozione in Eccellenza nel 2016 in quella che è casa sua è difficile da dimenticare. E prima dell’intervista post partita, terminata 3-1 in favore degli ingauni, ci ha pensato anche Simone Marinelli ad esternare la sua stima nei confronti del tecnico del Taggia: “Grande allenatore di una grande squadra, complimenti di cuore“. Biolzi, ringraziandolo, incalza: “Mi raccomando a questo punto vinciamolo questo campionato che siamo contenti tutti“.

Ma contento lo è assolutamente per la prova offerta dai suoi ragazzi nel difficile impegno contro i ragazzi di Pietro Buttu: “Il secondo migliore allenatore che io conosca perché il primo sono io – sorride Biolzi -. Il presidente Marinelli fa lo scommettitore di mestiere e non credo che non avrebbe scommesso un euro sulla vittoria dell’Albenga avendo visto i nostri primi 45 minuti. Poi all’inizio della ripresa c’è stato l’immediato gol di Sogno dopo uno nostro sbagliato durante l’azione precedente: il calcio è questo. Siamo un po’ calati ma la caratura della squadra avversaria è decisamente importante. Abbiamo pagato fisicamente e si vedeva una loro miglior preparazione atletica. Vanno fatti i complimenti all’Albenga il quale tornerò a tifare sin da subito come ho fatto fino a sabato mattina. Potevamo segnarne uno in più nel primo tempo, e uno c’era in realtà perché la palla forse era entrata, però non vogliamo assolutamente fare polemica. Sono comunque contento della grandissima prestazione dei miei ragazzi“.

