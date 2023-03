Canottaggio, prima regionale a Pra’: valanga di successi per il Rowing Club Genovese

Genova. Grande entusiasmo e voglia subito di ben figurare in occasione della prima regata regionale di Genova Pra’ per la stagione 2023, segnata dalla presenza di oltre 500 atleti in arrivo da tutta la Liguria, dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna e dalle Marche.

Per il Rowing Club Genovese la vittoria dell’allieva B2 Clelia Maria Barabino, di Martina Fanfani tra le Under 19, del 2 senza Under 23 Rossi-Virgilio, dell’allievo C Riccardo Ren, del doppio Cadette Pozzobon-Lattanzio, del doppio Senior Costa-Marchetti, del doppio Pesi Leggeri Loiacono-Barabino, del 4 di coppia Under 19 (De Sena, Bordo, De Palma, Dominici), del due senza Under 19 Bucci-Pecorella, dei doppi Under 19 Aquilino-Dominici (femminile) e Fasciani-Torre, del 4 di coppia Under 17 Speciale, Treccani, Pozzobon e Bordo, del 4 di coppia Under 19 femminile con Aquilino, Dominici, Bucci e Pecorella, del singolo Under 23 (Edoardo Marchetti) e Under 23 PL (Tommaso Rossi).

