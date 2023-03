‘Danni da vaccino’, anche a Genova l’info point con personale sanitario e giuristi

Genova. “Sabato 18 Marzo 2023 nelle principali piazze italiane il Comitato Ascoltami! sarà presente con dei banchetti informativi dove personale sanitario e giuristi saranno a disposizione dei cittadini dalle ore 10 alle ore 18 per dare informazione a tutti, danneggiati e non, vaccinati e non. Verrà anche proposta una raccolta firme per portare in Parlamento quattro richieste specifiche a tutela dei danneggiati da ‘vaccino’”.

Questo quanto scritto in una nota stampa diffusa questo pomeriggio dal Comitato Ascoltami, che, oggi impegnato anche nella proiezione del docufilm Invisibili di PlayMasteMovie in tutta Italia, si è formato per volontà di un gruppo di persone vaccinate che avrebbero subito danni gravi dopo il ‘vaccino’ e si sono “ritrovate ignorate e denegate dalle istituzioni, in un profondo senso di sgomento e disperazione”.

