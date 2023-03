Depositi chimici, l’udienza sui ricorsi slitta al 24 maggio: il board del porto chiede di valutare ipotesi alternative

Genova. Non ci sono solo i comitati del no, i sindacati e alcuni soggetti economici attivi nel porto a chiedere a Comune e Autorità portuale di continuare a sondare l’esistenza di ipotesi alternative a ponte Somalia per il trasferimento dei depositi chimici costieri delle aziende Superba e Carmagnani, oggi a Multedo.

Il tema del dislocamento è tornato recentemente al centro del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona che ha chiesto proprio di valutare soluzioni altre rispetto al bacino portuale di Sampierdarena.

