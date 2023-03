Deserta la gara per il chiosco di Piazzale Kennedy

Deserta la gara per la concessione per sei anni (rinnovabili per altri sei) del chiosco lato ospedale di Piazzale Kennedy, a destinazione commerciale. Il bando era stato emesso dal Comune della Spezia, che ha ottenuto l’immobile nell’ambito dell’acquisizione di alcuni beni confiscati, con importo dei canoni – in questo caso si partiva da una base d’asta di 6mila euro annuali – vincolato al reimpiego con finalità sociali. Ma, come detto, nessuna offerta è pervenuta al Protocollo di Palazzo civico entro il termine previsto delle ore 12.00 del 3 marzo scorso.

