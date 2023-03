Fontanabuona: quel sogno di fare turismo in bilico fra nuove opportunità e vecchi problemi

Fra le notizie positive che provengono dal Tigullio spicca su tutte il consolidamento della Comunità Valfontanabuona, associazione di circa 40 soggetti imprenditoriali e non, intenzionati a lanciare un concreto progetto di crescita turistica. Della Fontanabuona si parla e si scrive, per lo più, in relazione al tunnel, tema molto sentito da quelle parti; tema che, come tutti gli argomenti che catalizzano l’attenzione pubblica, rischia di semplificare un po’ troppo il “quadro clinico” della valle.

Questo per due ragioni: la prima è che una nuova via di collegamento ha sì la funzione di alleggerire il traffico in una certa area, ma solo fin quando non produce un aumento della densità abitativa e dell’appeal commerciale, effetti che stimolano la domanda di nuove strade in una spirale che tenderebbe all’infinito, se non cozzasse contro i limiti fisici di un territorio e se non aprisse una “crisi sistemica” dalla quale si esce non più con un’ alternativa viaria, ma con un’alternativa al mezzo privato; la seconda è che lo sviluppo turistico, l’unico ipotizzabile oggi per la valle, prescinde dall’accessibilità; la Liguria tutta, che sta vivendo da alcuni anni un nuovo boom turistico proprio in corrispondenza di una crisi infrastrutturale “da far tremar le vene e i polsi”, è la prova vivente che le criticità stradali, benché restino tali, non scoraggiano troppo il turista. La Fontanabuona non è più “isolata” di molte altre realtà analoghe, regionali e nazionali. Non ci sono quindi motivi per non immaginare qui e ora una nuova politica di accoglienza e ospitalità, anche senza aspettare la realizzazione del tunnel verso Rapallo.

