Il fico di vico del Fico non c’è più, la rivolta dei residenti: “Vergogna, ferita la nostra identità”

Genova. Il fico di vico del Fico non c’è più. E gli abitanti non l’hanno presa bene. L’ennesima diatriba su un albero tagliato in città si è accesa nel centro storico di Genova, zona ricca di fascino ma povera di verde, dove in questi giorni è scoppiata una piccola rivolta di quartiere a suon di cartelli di protesta e battage sui social.

“Aver tagliato un albero in un quartiere che ne è privo è grave, ma aver tagliato un albero che dà il nome a una via, e quindi a una piccola comunità, è ferire la sua identità“, recita uno dei fogli affissi alla cancellata luogo del misfatto con tanto di ironico ringraziamento finale al presidente del Municipio, Andrea Carratù. “Povero fico – scrive un altro residente -. Era l’emblema del vico omonimo, creava ombra e donava le sue verdi foglie a una città che non vuole salvaguardare le poche zone verdi esistenti”.

» leggi tutto su www.genova24.it