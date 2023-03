Immobiliare, Becchi (Fiaip): “In provincia di Savona aumentano le imprenditrici che lavorano nel settore”

Savona. Formazione e assistenza mirata per la creazione di nuove imprese nel settore immobiliare e per la crescita di quelle esistenti. Il settore immobiliare si veste di “rosa”. In provincia di Savona le agenzie gestite da donne rappresentano il 45 % del totale. Le donne hanno un’innata capacità di ascolto che si traduce in un maggior livello di empatia aspetto che nel concreto porta a chiudere positivamente le trattative.

“Negli ultimi anni – conferma Fabio Becchi, presidente provinciale di Fiaip – abbiamo assistito ad un’interessante crescita della componente femminile, nel mio direttivo le donne rappresentano la maggioranza, con me lavorano Valentina Rebella, Marilù Ravina, Stefania Zunino, Federica Saba, Irene Marazzo e Laura Tiloca, tutte loro hanno maturato molti anni di esperienza nel settore. Quello immobiliare è un comparto che ha buoni margini di sviluppo”.

