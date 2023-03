La BeDesign Week (24-28 maggio) sarà a tema energia e lancia una call per gli under 35

Genova. Un perimetro che si conferma più ampio, con l’allargamento anche per il 2023 a Santa Maria di Castello e la novità di una sezione dedicata solo ai designer under 35, che potranno partecipare rispondendo a una call entro il 31 marzo. Torna dal 24 al 28 maggio la BeDesign Week, giunta alla quarta edizione, a cura del DiDe, il Distretto del Design, espressione delle imprese del settore che si sono insediate nella zona attorno a piazza dei Giustiniani. Anche quest’anno confermata la presenza del settore del “Blu design” in collaborazione con Confindustria Nautica.

Il successo delle passate edizioni (nel 2022 sono state oltre 12 mila le presenze), certifica la bontà dell’appuntamento che anima atri e piani nobili del centro storico genovese, la cosiddetta rive gauche rispetto a San Lorenzo.

