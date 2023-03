Lavagna: mercoledì proiezione gratuita del film “Le mani in pasta”

Dall’ufficio stampa di Coop Liguria

In vista della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, Coop Liguria e Libera Genova Presidio Nicholas Green del Tigullio, in collaborazione con Associazione Futura, offrono alla cittadinanza due proiezioni gratuite del film di Daniele Biacchessi “Le mani in pasta – Le esperienze sui terreni confiscati alle mafie”.

Il film è liberamente tratto dal libro “Le mani in pasta. Le mafie restituiscono il maltolto”, pubblicato lo scorso anno da Carlo Barbieri, a 20 anni dalla primissima edizione di “Le mani in pasta”, volume nel quale aveva raccontato la nascita delle cooperative Libera Terra, che gestiscono i beni confiscati alla criminalità organizzata.

La data di uscita del libro, come quella del film, non sono casuali: nel 2021, infatti, si sono celebrati i 25 anni dall’approvazione della legge 109/96 che ha reso possibile il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie, grazie al milione di firme raccolte dall’associazione Libera, costituita nel 1995.

