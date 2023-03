Lazzini e Bagnato “Profeti in patria” agli Impavidi di Sarzana

Un nuovo appuntamento con “Profeti in Patria” inedito ed ironico progetto targato Scarti per dare visibilità ai giovani artisti che per motivi lavorativi e di studio hanno iniziato un percorso di formazione teatrale fuori dai confini della provincia. Una serie di piccole ma incisive performance, realizzate in collaborazione con il comune di Sarzana, in vari spazi del Teatro degli Impavidi di Sarzana che vedono protagonisti giovani ma già affermati artisti del territorio.

Si comincia giovedì 16 marzo con Jonathan Lazzini e le musiche di Emiliano Bagnato in “Una stagione all’Inferno”. “Lo sregolamento di tutti i sensi”. Un viaggio attraverso la prova dell’esperienza, di dantesca memoria, dove vengono sottoposte tutte le verità presunte.

