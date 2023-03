Peste suina, incontro pubblico a Sassello con l’assessore Piana: “Piano di gestione fallimentare, necessari cambiamenti”

Sassello. In occasione del recente aumento dei casi di peste suina a Sassello è stato organizzato questa sera un consiglio comunale straordinario con una mozione ad hoc e un incontro/dibattito con il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana. Sassello. In occasione del recente aumento dei casi di peste suina a Sassello è stato organizzato questa sera un consiglio comunale straordinario con una mozione ad hoc e un incontro/dibattito con il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana. A differenza di quanto previsto, non ha partecipato invece il commissario straordinario Vincenzo Caputo.

Ad oggi sono 29 da inizio emergenza i casi accertati a Sassello, 159 in tutta la Liguria. Nel savonese 37: sei a Mioglia, uno a Urbe e uno a Pontinvrea.

