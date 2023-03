Processo Morandi, il direttore di Most: “Le prove riflettometriche? Necessitano di ulteriori ispezioni che non ci sono state chieste”

Genova. Nei giorni successivi al crollo del ponte Morandi i soci della società Most, che per anni aveva eseguito le prove riflettometriche sul viadotto Polcevera, furono convocati in tutta urgenza prima da Spea e poi da Aspi: nelle due riunioni con Spea (la prima del 19 agosto, 5 giorni dopo il crollo dove morirono 43 persone) venne chiesto a Most di trasformare il valore di corrosione qualitativo che è l’unico che si può estrapolare dalle prove riflettometriche in quantitativo. Cercano certezze i massimi vertici dell’azienda controllata da Autostrade per l’Italia e deputata alla manutenzione del ponte: in vista delle indagini che si erano già aperte in procura volevano giustificare il loro ‘non intervento sulla pila 9 per decenni proprio in base a quei risultati.

E nella riunione che si tenne nella sede di Aspi del 20 agosto 2018, Michele DonFerri addirittura chiese all’azienda Most se si poteva riuscire a valutare il livello di sicurezza degli stralli in funzione delle anomalie riflettometriche che avevano constatato negli anni. In entrambi i casi la Most rispose negativamente: non si può fare ,servirebbero altri dati di cui non siamo in possesso, hanno risposto i tecnici.

