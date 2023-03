Sestri: MuSel, tante iniziative per il fine settimana

Da Comunicazione Mediaterraneo Servizi

Dopo le iniziative dedicate alle donne, per la festa della donna, il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel – Museo Archeologico e della Città e il Sistema Bibliotecario Urbano, organizzano nel prossimo fine settimana una serie di nuove iniziative tutte pensate per le famiglie, e in particolare per i papà che vengono così festeggiati: da venerdì 17 a domenica 19 ogni papà che vorrà portare il proprio figlio a visitare, negli orari di apertura, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, il MuSel – Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante avrà diritto all’ingresso omaggio.

